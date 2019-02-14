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Индекс ПФТС в 14 февраля сполз в «красную зону»
18:20 14.02.2019 |
Индекс ПФТС в четверг сменил неуверенный рост днем ранее неуверенным снижением: индикатор просел на 0,06% - до 565,55 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 599,1 млн грн, в том числе акциями - 0,59 млн грн.
Среди индексных бумаг снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,79%) и "Центрэнерго" (-0,64%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,67%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,05% - до 418,3 пункта при объеме торгов 1,24 млн злотых (8,8 млн грн).
Среди индексных бумаг дорожали акции "Овостара" (+0,94%) и "Кернела" (+0,62%).
Отрицательную динамику демонстрировали акции "Агротона" (-1,51%) и "Астарты" (-0,41%).
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