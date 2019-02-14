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Объем торгов на украинских фондовых площадках в 2018г возрос почти на 27%
18:15 14.02.2019 |
Торговый оборот на украинских фондовых площадках в 2018 году составил 260,866 млрд грн, что на 26,8% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Нацкомиссия уточняет, что львиную долю оборота сгенерировали облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), объем торгов которыми возрос на 29,6% - до 245,733 млрд грн. Затем объем торгов корпоративными облигациями возрос на 67,8% - до 10,267 млн грн, прочими ценными бумагами снизился на 27,4% - до 3,685 млрд грн, акциями упал в 4,3 раза - до 1,18 млрд грн.
По итогам года регулятор зарегистрировал выпуски акций на 22,264 млрд грн, тогда как годом ранее - 324,84 млрд грн. Объем выпуска облигаций в 2018 году возрос до 15,458 млрд грн с 8,35 млрд грн в 2017 году.
"Сегодня мы можем увидеть истинное лицо украинского фондового рынка. Без мусорных бумаг и "схематоза". После десятилетий их доминирования на рынке иначе быть и не могло, что почти 95% сделок - это сделки с государственными ценными бумагами", - цитируется в пресс-релизе глава НКЦБФР Тимур Хромаев.
Глава регулятора также отметил необходимость принятия законопроектов (№2413, №6303, №9035), которые обеспечат рынка нужную прозрачность, защиту инвестиций и правила.
"Наш фондовый рынок, как видим, отнюдь не источник привлечения денег для развития бизнеса. Распространенные ранее активы были далеки от своей инвестиционной сути, они служили лишь инструментами в сомнительных операциях. Но рынок готов к дальнейшему развитию. Все, что для этого нужно - принять давно внесенные законопроекты, которые обеспечат рынка нужную прозрачность, защита и правила", - подытожил Т.Хромаев.
Как сообщалось, законопроект №2413-а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" предусматривает разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг.
Законопроект №6303 "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" предполагает закрепление в законодательстве гарантий независимости регулятора рынка, в том числе финансовой, а также совершенствование системы надзора и контроля над деятельностью на рынке капиталов с учетом лучшего мирового опыта.
Законопроект №9035 разработан вместо отклоненного в начале июля 2018 года проекта закона "О рынке капитала и организованных товарных рынках" №7055 и зарегистрирован в Верховной Раде 3 сентября 2018 года.
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