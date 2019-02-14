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Биржи АТР в основном снижаются 14 февраля после роста три торговых сессии подряд
07:55 14.02.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста большинства рынков региона с начала недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,32% - до 2712,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,13%, до 1391,43 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,37% - до 28392,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2196,78 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,12% - до 21169,31 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,11% до 6057 пунктов.
В четверг на азиатских рынках наметилась коррекция после роста с начала недели на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и Китая. Кроме того, инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании новостей из Пекина, где стартуют очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.
"Рынки будут продолжать пристально следить и реагировать на удачи и провалы в переговорах", - сказал агентству Франс Пресс аналитик Trivium Research Трей Макарвер (Trey McArver).
Кроме того, участники торгов отыгрывают данные статистики из Японии и КНР. Так, по официальным данным, ВВП Японии в четвертом квартале 2018 года, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом. Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном - оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%. В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта сократилcя на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.
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