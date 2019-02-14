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Индекс ПФТС 13 февраля еще немного вырос
22:43 13.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,04% - до 565,91 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,29 млрд грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.
По итогам дня изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (+0,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,95% - до 418,1 пункта при объеме торгов немногим более 2 млн злотых (14,1 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели акции "Кернела" (-2,31%) и агрохолдинга ИМК (-1,05%), подорожали - "Агротона" (+0,91%) и "Астарты" (+0,41%).
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