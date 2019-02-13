Биржи АТР закрылись 12 февраля в основном ростом на торговом оптимизме

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в ожидании того, что США и Китай в скором времени смогут разрешить свои торговые противоречия, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,88% - до 2721,07 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия с 10 октября. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,9%, до 1389,68 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,2% - до 28497,59 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, до 2201,48 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,25%, снизившись до 6063,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,34% - до 21144,48 пункта.

Инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во вторник, о том, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению. Теперь рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля.

Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли новости из США, где, по данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.

"Рынки продолжили расти на фоне оптимизма относительно прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также ослабления опасений по поводу возможного очередного шатдауна в США", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.