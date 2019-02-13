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Биржи США 12 февраля закрылись на максимуме за 2019 г на оптимизме по договоренностям в конгрессе
07:42 13.02.2019 |
Американские фондовые площадки во вторник закрылись на максимальных с начала года уровнях на фоне новости о предварительных бюджетных договоренностях в конгрессе США и на ожидании прогресса по переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,49%, до 25425,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,46%, до 7414,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,29%, до 2744,73 пункта.
Накануне представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля, сообщал телеканал CNN со ссылкой на сенатора от республиканцев Ричарда Шелби.
В декабре-январе около четверти федеральных учреждений сократили или прекратили работу более чем на месяц из-за разногласий между президентом страны и конгрессом по поводу границы. В конце концов президент США Дональд Трамп согласился подписать временный бюджет на три недели, который истекает 15 февраля.
"Облегчение по поводу очередного шатдауна и спекуляции на тему возможных продвижений с Китаем помогают росту рынка, хотя я удивлен этой реакции, с учетом того что Трамп еще не сказал, что сделка достигнута", - приводит агентство MarketWatch слова Ларри Бенедикта из Opportunistic Trader.
Кроме того, трейдеры ожидают переговоров с Китаем, которые должны пройти в Пекине 14-15 февраля.
Также инвесторы обратили внимание на слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, назвавшего состояние американской экономики сильным на национальном уровне и подчеркнувшего, что уровень безработицы находится на минимальных за десятилетия уровнях.
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