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Рынки акций АТР выросли 12 февраля в ожидании торговых переговоров США-КНР
11:27 12.02.2019 |
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник увеличились, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на очередном ранде торговых переговоров между США и Китаем.
Они намечены на 14-15 февраля и пройдут в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Позитивом для рынков стала также новость о том, что демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,9%. Это первый подъем индикатора за последние пять дней.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов подскочили соответственно на 2,61% и 2,16%. Биржи страны не работали в понедельник, и сейчас рынок отыгрывает хорошую корпоративную отчетность, опубликованную в конце прошлой недели.
Котировки акций автопроизводителя Toyota выросли на 2,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 3%.
Между тем цена бумаг Sony опустилась на 1,1%. Компания сообщила о том, что Джим Райан с 1 апреля станет новым главой подразделения Sony Interactive Entertainment, занимающегося выпуском консолей PlayStation. Его предшественник проработал на этой должности менее двух лет.
Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,68%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%.
Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,45%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 2,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,4%.
Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подорожали на 0,8%, производителя бытовой электроники LG Electronics - на 3,8%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,3%.
В том числе рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%.
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