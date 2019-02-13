Рынки акций АТР выросли 12 февраля в ожидании торговых переговоров США-КНР

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник увеличились, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на очередном ранде торговых переговоров между США и Китаем.

Они намечены на 14-15 февраля и пройдут в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Позитивом для рынков стала также новость о том, что демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,9%. Это первый подъем индикатора за последние пять дней.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов подскочили соответственно на 2,61% и 2,16%. Биржи страны не работали в понедельник, и сейчас рынок отыгрывает хорошую корпоративную отчетность, опубликованную в конце прошлой недели.

Котировки акций автопроизводителя Toyota выросли на 2,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 3%.

Между тем цена бумаг Sony опустилась на 1,1%. Компания сообщила о том, что Джим Райан с 1 апреля станет новым главой подразделения Sony Interactive Entertainment, занимающегося выпуском консолей PlayStation. Его предшественник проработал на этой должности менее двух лет.

Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,68%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,45%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 2,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,4%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подорожали на 0,8%, производителя бытовой электроники LG Electronics - на 3,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,3%.

В том числе рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%.