Биржи США закрылись 11 февраля разнонаправленно на ожиданиях переговоров с Китаем

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на ожиданиях, связанных с предстоящими торговыми переговорами с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,21%, до 25053,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,13%, до 7307,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,07%, до 2709,80 пункта.

Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.

Кроме того, портал Axios в понедельник со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что очередная встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По информации собеседников издания, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.

В конце ноября прошлого года Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.

"Большинство хороших новостей на этом уровне уже отразились на стоимости акций", - отметил агентству MarketWatch Том Эссе (Tom Essaye), президент Sevens Report.