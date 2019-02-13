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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс ПФТС 11 февраля возобновил рост

23:36 11.02.2019 |

Фондовый рынок

 

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,46% - до 554,86 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 79,8 млн грн, в том числе акциями - 1,57 млн грн.

Среди индексных акций подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,61%).

Отрицательную динамику показали акции "Укрнафты" (-0,4%) и "Центрэнерго" (-0,21%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,93% - до 423,19 пункта при объеме торгов немногим более 2 млн злотых (14,1 млн грн).

В "индексной корзине" упали в цене акции "Агротона" (-4,58%), "Кернела" (-1,96%) и "Овостара" (-1,85%).

Положительную динамику показали акции "Астарты" (+0,82%) и агрохолдинга ИМК (+0,71%).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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