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Биржи США закрылись разнонаправленно на неопределенности по переговорам с Китаем
07:05 11.02.2019 |
Основные фондовые индексы США 8 февраля не продемонстрировали единой динамики на фоне неопределенности вокруг предстоящих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,25%, до 25106,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,14%, до 7298,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,07%, до 2707,88 пункта.
Давление на рыночные настроения в пятницу оказывают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. Ранее китайские СМИ сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.
"До сих пор рынки были настроены оптимистично по поводу достижения торговых договоренностей с Китаем, несмотря на отсутствие серьезных оснований для этого. Однако позиция Трампа заставляет инвесторов нервничать всего за несколько недель до дедлайна", - приводит агентство Market Watch мнение аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера.
Кроме того, инвесторы опасаются возможного замедления экономического роста еврозоны. Еврокомиссия в четверг ощутимо снизила прогноз роста экономики еврозоны на 2019 год - до 1,3% с 1,9%, которые ожидались осенью. Была понижена и оценка инфляции в регионе единой европейской валюты на 2019 год - до 1,4% с 1,8%. При этом прогноз по росту ВВП Германии снижен до 1,1% с предыдущей осенней оценки в 1,8%.
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