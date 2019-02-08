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Биржи США 7 февраля закрылись в минусе на опасениях по переговорам с Китаем
07:40 08.02.2019 |
Основные американские фондовые индексы снизились на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,87% - до 25169,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,18%, до 7288,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2706,05 пункта.
В четверг CNBC сообщило, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли состоится до дедлайна 1 марта. Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем".
Трамп настаивает, чтобы торговое соглашение с Китаем было заключено до 1 марта, встреча с главой КНР должна закрепить достигнутые договоренности.
Еврокомиссия в четверг ощутимо снизила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год - до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%. Кроме того, понижена и оценка инфляции в регионе единой европейской валюты на 2019 год - до 1,4% с 1,8%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 февраля уменьшилось только на 19 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи, тогда как эксперты прогнозировали снижение до 221 тысячи.
"Причина сегодняшней коррекции, на первый взгляд, связана с торговыми переговорами США и Китая, но для меня более значительным фактором является то, что в последние недели отскок рынка объяснялся сразу несколькими факторами: инвесторы запрыгивают в уходящий вагон, ФРС сменяет тон с "ястребиного" на нейтральный, корректируется первоначальное ожидание от отчетов, а сейчас это исчерпало себя, и рынки ждут нового большого движения", - приводит агентство у MarketWatch мнение старшего рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешински (Colin Cieszynski).
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