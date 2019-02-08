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Дионисий Галикарнасский
Индекс ПФТС 7 февраля вернулся в «зеленую зону»
18:57 07.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,03% - до 557,03 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 0,9 млрд грн, в том числе акциями - 1,46 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,06%) и "Центрэнерго" (-1,01%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,77% - до 425,77 пункта при объеме торгов 499 тыс. злотых (3,69 млн грн).
Среди индексных бумаг больше всех подешевели акции "Агротона" (-5,28%), "Овостара" (-1,79%) и "Кернела" (-0,9%).
Подорожали только акции "Астарты" (+0,41%).
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