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Биржи АТР 7 февраля изменяются разнонаправленно на фоне торговой неопределенности
07:45 07.02.2019 |
Основные фондовые индексы Японии, Австралии и Южной Кореи изменяются разнонаправленно на фоне сохранения неопределенности в торговых отношениях США и Китая, при этом биржи Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.47 EET японский Nikkei 225 снижался на 0,64% - до 20740,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,23%, до 6100,9 пункта, а южнокорейский KOSPI поднимался на 0,29% - до 2209,79 пункта.
Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.
Участники торгов ждут новостей вокруг напряженных торговых отношений между США и Китаем. В среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров. Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.
В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. До 1 марта стороны намерены договориться в торговой сфере, иначе, как заявляют США, последуют новые пошлины.
"Инвесторы продолжают ждать ясности в торговой ситуации между США и Китаем, и, поскольку дни проходят без конкретных деталей прогресса, беспокойство на рынках возрастает", - сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale).
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