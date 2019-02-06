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Индекс ПФТС 6 февраля еще немного снизился
18:23 06.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,04% - до 556,85 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,53 млрд грн, в том числе акциями - 0,9 млн грн.
Среди индексных бумаг снизились в цене акции "Укрнафты" (-4,13%), Райффайзен Банка Аваль (-0,74%) и "Центрэнерго" (-0,74%).
Положительную динамику показали только акции "Донбассэнерго" (+0,39%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,36% - до 426,95 пункта при объеме торгов 0,9 млн злотых (6,6 млн грн).
В "индексной корзине" дешевели акции "Кернела" (-1,49%) и агрохолдинга ИМК (-1,41%).
С ростом стоимости торговались акции "Агротона" (+2,86%) и "Астарты" (+0,83%).
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