Биржи Японии и Австралии закрылись разнонаправленно на внутренних новостях

Основные фондовые индексы Японии и Австралии закрылись разнонаправленно во вторник на фоне коррекции и макроэкономических новостей, при этом объем торгов был снижен, поскольку биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,19% - до 20844,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,95% до 6005,9 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи были закрыты во вторник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 оказался под давлением, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после трех сессий роста подряд. "Настроения на рынке неплохие, но распродажи увеличиваются всегда, когда индекс Nikkei приближается к отметке в 21000 пунктов", - сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

В Австралии инвесторы обратили внимание на решение центробанка страны снова сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Решение совпало с прогнозом аналитиков. При этом регулятор прогнозирует, что рост экономики страны составит в текущем году около 3% и немного ниже в 2020 году. Декабрьский прогноз центробанка Австралии предполагал подъем экономики на 3,5% в 2019 году.