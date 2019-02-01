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Рынок акций Украины начал торги в феврале на мажорной ноте
21:59 01.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,2% - до 552,98 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 288,5 млн грн, в том числе акциями - 0,83 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (+0,45%), Райффайзен Банка Аваль (+0,32%) и "Донбассэнерго" (+0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,32% - до 429,15 пункта при объеме торгов 42 тыс. злотых (310 тыс. грн).
В "индексной корзине" торговались акции "Агротона" (-2,78%), "Кернела" (-1,18%) и агрохолдинга ИМК (+1,42%).
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