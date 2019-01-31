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Рынок акций Украины 31 января перешел к снижению
19:03 31.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,09% - до 551,87 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,4 млрд грн, в том числе акциями - 1,36 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (-0,69%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,08%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,3% - до 428,19 пункта при объеме торгов 0,19 млн злотых (1,4 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции "Кернела" (+2,41%) и "Агротона" (+1,69%).
Отрицательную динамику демонстрировали акции "Астарты" (-1,23%) и агрохолдинга ИМК (-0,7%).
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