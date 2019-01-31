Биржи АТР растут 31 января на статданных из Китая и заявлениях ФРС США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне статистики из Китая, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, а также заявлений ФРС США по итогам очередного заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,63% - до 2591,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1284,65 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,21% - до 27977,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2211,15 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 1,3% - до 20823,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,05%, до 5887 пунктов.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель впервые продемонстрировал рост после падения в течение четырех месяцев. Месяцем ранее показатель впервые за два с лишним года упал ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о снижении деловой активности.

Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. При этом Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США.

"Опасения рынка в отношении повышения ставки ФРС на данный момент устранены", - сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).