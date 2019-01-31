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Индекс ПФТС завершил торги 30 января символическим ростом
19:12 30.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,02% - до 552,37 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,49 млрд грн, в том числе акциями - 0,75 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,12%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,11% - до 430,34 пункта при объеме торгов 362,34 тыс. злотых (2,67 млн грн).
Среди индексных бумаг изменялись в стоимости акции "Агротона" (+1,14%) и "Кернела" (-0,59%).
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