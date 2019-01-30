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Индекс ПФТС завершил торги 29 января в «зеленой зоне»
22:52 29.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,33% - до 552,27 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 692,79 млн грн, в том числе акциями - 41,79 млн грн.
В "индексной корзине" по итогам дня изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (-0,49%), Райффайзен Банка Аваль (-0,29%) и "Донбассэнерго" (-0,15%).
Положительную динамику индикатора обеспечили акции "Турбоатома", Райффайзен Банка Аваль и "Центрэнерго" вследствие повышения их средневзвешенной цены.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,14% - до 430,82 пункта при объеме торгов 2,7 млн злотых (20,3 млн грн).
Соредии индексных бумаг изменились в стоимости акции "Астарты" (+0,83%) и "Агротона" (-2,78%).
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