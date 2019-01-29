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Индексы США потеряли 0,8-1% на фоне ожидания переговоров с Китаем, новостей от ФРС
07:51 29.01.2019 |
Основные фондовые индексы США потеряли в понедельник около 1% на фоне предупреждений о замедлении роста экономики Китая и ожидания заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,84%, до 24528,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,1%, до 7085,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,78%, до 2643,85 пункта.
Один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американская Caterpillar сообщила о снижении выручки от продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне падения спроса в Китае. Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на фоне квартального отчета на 9,13%.
Инвесторы также ждут переговоров США и Китая по торговле, которые состоятся 30 или 31 января в Вашингтоне и где, как предполагается, примут участие вице-премьер Китая Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Кроме того, 29-30 января состоится очередное заседание ФРС, от которого участники рынка, по обыкновению, ждут намеков о приостановке ужесточения кредитно-денежной политики в США в 2019 году из-за замедления роста мировой экономики.
Американские индексы "начинают неделю под давлением того факта, что Трамп охладил пыл по поводу сделки о шатдауне, а также после данных о производстве в Китае", приводит агентство MarketWatch слова Дэйва Лутза из JonesTrading.
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