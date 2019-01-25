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Рынок акций Украины завершил торги 25 января символическим снижением
18:20 25.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,01% - до 550,62 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 300,5 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+0,21%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,41%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 0,33% - до 429,41 пункта при объеме торгов 0,128 млн злотых (0,95 млн грн).
Среди индексных бумаг торговались только акции "Овостара" (+1,83%) и "Кернела" (+0,2%).
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