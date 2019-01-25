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Биржи АТР 25 января закрылись в основном ростом перед торговыми переговорами США и Китая
10:54 25.01.2019 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов в надежде на успешные торговые переговоры США и Китая на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39% - до 2601,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опустился на 0,18%, до 1319,97 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,65% - до 27569,19 пункта, корейский KOSPI - на 1,51%, до 2177,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% - до 5905,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,97% - до 20773,56 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов находятся торговые отношения США и Китая. Рынки ждут встречи представителей стран 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
В то же время трейдеры продолжают следить за ситуацией с "шатдауном" в США (перерыв в работе некоторых госструктур). Он длится уже 34 дня - это самый продолжительный период "шатдауна" в истории США. Рынки опасаются, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться не только на экономике США, но и на мировой экономике в целом. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Дональда Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.
"Президенту (США - ред.) нужна победа, и ему нужно в ближайшее время решить, будет ли он добиваться прогресса в ситуации с "шатдауном" или в торговой войне с Китаем. Если он оставит обе проблемы в их нынешнем состоянии, то весь рост фондового рынка и доверие в экономике испарятся", - считает рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
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