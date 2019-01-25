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Биржи США закрылись 24 января разнонаправленно на статистике и отсутствии решения по «шатдауну»
07:44 25.01.2019 |
Основные американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне статистики по рынку труда в стране и отсутствии решения по прекращению "шатдауна", свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,09%, до 24553,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,68%, до 7073,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,14%, до 2642,33 пункта.
Ранее в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 199 тысяч - минимум с ноября 1969 года. При этом эксперты ждали, напротив, роста до 219 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 213 тысяч.
Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна, который продолжается с 22 декабря. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.
Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.
Не порадовали участников рынка слова министра торговли США Уилбура Росса, заявившего, что страна "за тридевять земель" от торгового договора с Китаем. Ранее США перенесли на 2 марта поднятие пошлин на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25%.
"Мартовский дедлайн наступит уже скоро, и остается еще столько проблем", - приводит агентство MarketWatch мнение рыночного стратега Informa Financial Intelligence Райана Наумана. Эксперт считает, что в итоге стороны продлят время для переговоров по торговым проблемам.
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