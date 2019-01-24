Финансовые новости
- |
- 24.01.19
- |
- 20:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс ПФТС 24 января еще немного снизился
19:18 24.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг просел на 0,75% - до 550,66 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 526,77 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.
Среди индексных бумаг подешевели акции "Турбоатома" (-6,78%), Райффайзен Банка Аваль (-0,23%) и "Центрэнерго" (-0,21%).
В "зеленой зоне" завершили торги только акции "Донбассэнерго" (-0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,19% - до 427,88 пункта при объеме торгов 150,24 тыс. злотых (1,1 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции "Агротона" (+4,59%) и "Астарты" (+1,67%).
Дешевели акции "Кернела" (-0,98%) и "Овостара" (-0,91%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы
|Многозначительная пауза Вакарчука с окончательным решением насчет его политического будущего явно излишне затянулась
|ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив
|Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 24 января еще немного снизился
|Депозитные ставки для физлиц 24.01.19
|26 криптовалют подвержены «атаке 51%»
|Доллар дорожает 24 января, евро дешевеет в ожидании выступления Драги
|Объем выполненных стройработ в Украине в 2018г вырос на 4,4% - Госстат
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,665 млрд грн
Это интересно
|Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году
|Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим
|Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет
|Китайцы создали приложение для обнаружения должников
|10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года
|Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году
|Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями