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Биржевые индексы АТР в основном растут 24 января вслед за рынками США
07:45 24.01.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг, поддерживая оптимизм на американских площадках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% - до 2594,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1325,58 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,14% - до 27045,06 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,43%, до 2136,96 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,29% - до 20535,2 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - повышался на 0,27%, до 5859,2 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне хороших показателей корпоративной финансовой отчетности компаний за минувший год. В то же время на рынках сохраняются опасения, связанные с риском замедления роста мировой экономики. "Прежде всего инвесторы обеспокоены тем, что замедление роста мировой экономики может продолжаться на фоне неопределенности в перспективах торговой войны США и Китая", - считает главный экономист IHS Markit Харуми Тагучи (Harumi Taguchi), мнение которой приводит агентство Рейтер.
В среду президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
В то же время без оптимизма восприняли участники торгов статистику из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в январе, по предварительной оценке, составил 50 пунктов против 52,6 пункта в декабре.
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