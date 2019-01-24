Финансовые новости
- |
- 24.01.19
- |
- 08:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США выросли 23 января на отчетах компаний
07:43 24.01.2019 |
Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне отчетов компаний, затмивших сохраняющиеся опасения по поводу мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,7%, до 24575,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,08%, до 7025,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2638,72 пункта.
Инвесторы внимательно следят за ходом сезона финотчетности. Так, IBM сообщила о чистой прибыли за четвертый квартал в 1,951 миллиарда долларов против убытка в 1,054 миллиарда долларов за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 2,15 доллара против убытка в 1,14 доллара годом ранее.
Корпорация Kimberly-Clark, наоборот, уменьшила квартальную прибыль на 33%, до 421 миллион долларов, или 1,18 доллара на акцию против 1,75 доллара за аналогичный период 2017 года. Выручка за отчетный период сократилась на 1% - до 4,569 миллиарда долларов. Аналитики, чей прогноз приводит агентство Рейтер, ожидали показатель на уровне 4,45 миллиарда долларов.
Procter & Gamble по итогам второго квартала фингода нарастила прибыль на 28%, до 3,194 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,22 доллара против 0,93 доллара в прошлом финансовом году. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,21 доллара.
Участники рынка также обратили внимание на новости, касающиеся торговых отношений с Китаем. Президент США Дональд Трамп выразил в среду уверенность, что стране удастся достичь справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом".
"Китай очень хочет заключить (торговое) соглашение. Посмотрим, что будет. Мне нравится, где мы находимся сейчас. Как экономика, мы (США - ред.) отлично себя чувствуем из-за пошлин (на китайские товары)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
В среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников и советника главы государства Ларри Кудлоу сообщило, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.
"Вчера день прошел на фоне опасений по поводу глобального роста, сегодня - все о сильны прибылях", - отметил агентству MarketWatch региональный инвестиционный директор Private Client Reserve Джефри Краветц (Jeffrey Kravetz).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Давосе дали старт реализации крупного энергетического проекта в Украине
|Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки
|Зачем Садовому троллить Тимошенко
|Кабмин ужесточил контроль за техосмотром автомобилей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара 24 января стабилен к мировым валютам на неопределенности в США и торговых опасениях
|Золото дешевеет 24 января на увеличении спроса на рисковые активы
|Биржевые индексы АТР в основном растут 24 января вслед за рынками США
|Биржи США выросли 23 января на отчетах компаний
|Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки
|Руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в Укргазбанк
Это интересно
|Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году
|Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями
|Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?
|После недовольства клиентов Tesla решила увеличить стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger не на 33%, а на 10%
|НКЦБФР выявила мошенников, продающих акции Tesla
|Ducati подтвердила грядущий выход электрического мотоцикла
|В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая