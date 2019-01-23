Финансовые новости
- |
- 23.01.19
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс ПФТС 23 января сполз в «красную зону»
18:29 23.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,35% - до 554,8 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 3,92 млрд грн, в том числе акциями - 1,35 млн грн.
В "индексной корзине" подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,49%), "Центрэнерго" (-0,28%) и "Донбассэнерго" (-0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,68% - до 425,31 пункта при объеме торгов 1,45 млн злотых (10,7 млн грн).
Среди индексных бумаг дешевели акции "Агротона" (-5,85%), "Астарты" (-2%) и агрохолдинга ИМК (-1,43%).
Положительную динамику демонстрировали акции "Овостара" (+1,85%) и "Кернела" (+1,8%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ужесточил контроль за техосмотром автомобилей
|Elbit Systems для армии: Что за израильская фирма будет сотрудничать с Украиной
|Третья попытка: Как Тимошенко «подменяла» собой сотую годовщину Воссоединения
|Доллар на межбанке 22 января обвалили, чтобы заработать у Минфина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 23.01.19
|Индекс ПФТС 23 января сполз в «красную зону»
|Минфин в 2019г акцентирует внимание на среднесрочных долговых инструментах
|Доллар дешевеет к евро 23 января, фунт вырос до максимума за 2 месяца
|Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году
|Нацбанк получил Central Banking Awards в категории «прозрачность»
|Биржи АТР 23 января закрылись без единой динамики на неопределенности вокруг торговли КНР и США
Это интересно
|Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями
|Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?
|После недовольства клиентов Tesla решила увеличить стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger не на 33%, а на 10%
|НКЦБФР выявила мошенников, продающих акции Tesla
|Ducati подтвердила грядущий выход электрического мотоцикла
|В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая
|В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей