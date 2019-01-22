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НКЦБФР выявила мошенников, продающих акции Tesla
11:32 22.01.2019 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о существовании рисков приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов украинскими инвесторами фондового рынка.
Регулятор отметил, что ООО "Насдак Групп Украина" (Nasdaq Group Ukraine) позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ (США) в украинском сегменте и официальным партнерским офисом компании Tesla Inc. в Украине. Компания предлагает к приобретению ценные бумаги компании Tesla Inc.
Однако, по данным комиссии, ООО "Насдак Групп Украина" не является профессиональным участником фондового рынка.
Официального ответа на запрос НКЦБФР от ООО "Насдак Групп Украина", в частности относительно порядка и механизма приобретения ценных бумаг компании Tesla Inc. и порядке открытия счетов инвесторам, не получено, в связи с возвратом корреспонденции.
"Следовательно, при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов) с целью избежания потери средств предлагаем выяснять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т. п.) и эмитента, ценные бумаги которого намерены приобрести (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине)", - добавили в комиссии.
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