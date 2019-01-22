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Биржи АТР снижаются 22 января после прогноза МВФ по мировой экономике
07:51 22.01.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник после того, как новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) усилили опасения относительно перспектив роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73% - до 2591,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1320,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,01% - до 26921,49 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,66%, до 2110,64 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,73% - до 20568,53 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,58%, до 5856,5 пункта.
В центре внимания рынков оказался новый доклад МВФ по перспективам роста мировой экономики. Организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав ослабление темпов роста мировой экономики. При этом фонд сохранил прогноз по росту ВВП Китая - его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года.
Аналитик IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которой приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что мало факторов, которые могли бы придать оптимизма азиатским рынкам, учитывая усилившиеся опасения относительно роста мировой экономики и закрытые рынки в США в понедельник в связи с днем Мартина Лютера Кинга.
Немного сгладить пессимизм азиатским инвесторам помогает статистика из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в четвертом квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 1% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,8% и 0,6% соответственно.
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