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Биржи США 18 января закрылись ростом более 1% на оптимизме по поводу отношений с Китаем
07:16 21.01.2019 |
Основные фондовые рынки США в пятницу выросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу развития торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,38%, до 24706,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 7157,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,32%, до 2670,71 пункта.
Накануне издание Wall Street Journal сообщило, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным газеты, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.
Позднее в четверг казначейство США опровергло информацию о каких-либо рекомендациях Мнучина по этому вопросу.
Внутренняя статистика оказалась неоднозначной. Так, объем промышленного производства в США в декабре 2018 года в месячном выражении вырос на 0,3%, тогда как аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,2%. Между тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, упал до 90,7 пункта. Эксперты прогнозировали снижение индикатора лишь до 97 пунктов.
Акции американского автопроизводителя Tesla рухнули на 12,99% после того, как Илон Маск в обращении к сотрудникам объявил о планах сократить штат компании на 7% по всему миру. Маск также сообщил, что, согласно предварительным данным, прибыль компании за четвертый квартал снизилась по сравнению с третьим.
"В целом корпоративные отчеты пока хороши. Кроме некоторых исключений, в целом и доходы банков неплохие, что отражает состояние экономики в целом", - приводит агентство MarketWatch комментарий Марка Эспосито (Mark Esposito), президента Esposito Securities.
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