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Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,1% - до 554,55 пункта
18:50 18.01.2019 |
Торговый оборот на бирже составил 273,5 млн грн, в том числе акциями - 0,52 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Донбассэнерго" (+9,09%), Райффайзен Банка Аваль (+1,74%) и "Центрэнерго" (-0,35%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв подскочил на 2,27% - до 429,36 пункта при объеме торгов 5,38 млн злотых (40,3 млн грн).
Среди индексных акции дорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+2,92%), "Астарты" (+1,23%) и "Кернела" (+1,13%).
Отрицательную динамику демонстрировали акции "Агротона" (-0,26%).
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