Биржи АТР растут 18 января на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи АТР растут 18 января на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая

07:49 18.01.2019 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют уверенную положительную динамику в пятницу на фоне надежд на скорое разрешение длительного торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% - до 2579,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1312,78 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,95% - до 27014,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, до 2117,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,47% - до 5877,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,28%, до 20664,2 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу оказались сообщения в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации ведут внутреннюю полемику о возможности отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр, таким образом, рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая.

"Как и в 2018 году торговые противоречия между США и Китаем остается ключевой темой для рынков в 2019 году. Небольшое отличие состоит в том, что сейчас, судя по некоторым признакам, обе стороны ищут какое-нибудь решение", - сказал агентству Рейтер главный стратег Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

08:08 Цена золота немного снижается 18 января на ослаблении обеспокоенности из-за Brexit

07:59 Иена дешевеет к доллару 18 января на снижении спроса на надежные активы

07:49 Биржи АТР растут 18 января на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая

07:40 Биржи США выросли на сообщениях о полемике по поводу пошлин на товары из Китая

17.01 Курс гривни на межбанке 17 января продолжил укрепляться из-за нехватки гривны

17.01 Депозитные ставки для физлиц 17.01.19

17.01 Индекс ПФТС 17 января еще немного снизился

17.01 Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

17.01 Доллар дешевеет 17 января к основным валютам, иена дорожает

17.01 Mastercard запретит сервисам автоматически списывать деньги

17.01 Фондовые рынки АТР 17 января не показали единой динамики на торгах в четверг

17.01 ЕБА прогнозирует в 2019г рост безналичных платежей до 20%

17.01 Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 8,86 млрд грн

17.01 НБУ продал 16 января банкам депозитные сертификаты на 12 510 млн гривен

17.01 16 января НБУ выдал банкам рефинансирование 2 000 млн гривен

• дальше…

08:34 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

08:25 «Нафтогаз» создал газовый и нефтяной дивизионы

08:08 Цена золота немного снижается 18 января на ослаблении обеспокоенности из-за Brexit

07:53 Нефть дорожает 18 января на данных о снижении добычи странами ОПЕК

17.01 Высший суд швейцарского кантона Цуг отменил арест активов «Газпрома» в связи с их отсутствием в Швейцарии, - «Нафтогаз»

17.01 Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

17.01 НБУ намерен ухудшить прогноз инфляции на 2019 г. ближе к 7%

17.01 Государство лишилось доли в «Ист Юроуп Петролеум» Павла Фукса

17.01 Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии

17.01 Возмещение НДС в 2018 году превысило 131 миллиард гривень - Фискальная служба

• дальше…

08:48 Монетарная политика США укротила Китай

17.01 Вопреки протестам и давлению РФ: почему Греция одобрит соглашение с Македонией

17.01 Топ-10 стран по темпам роста числа миллионеров

17.01 Рекордное количество британцев хотят остаться в ЕС

17.01 В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти

17.01 Капкан на Путина. Зачем Трамп отдал Сирию Эрдогану

17.01 Страны-члены ЕС одобрили введение постоянных заградительных мер на стальную продукцию

17.01 Китай опубликовал уведомление о новой политике страны по дальнейшему развитию ВИЭ

17.01 Россию впервые за 7 лет внесли в список стран, притесняющих христиан

17.01 13 стран ЕС поддержали предложение Румынии по «Северному потоку-2» – СМИ

17.01 В США начато расследование в отношении компании Huawei

17.01 Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса

17.01 ЕС готов отложить Brexit на более поздний срок - СМИ

17.01 США сочли предложения России по ДРСМД не поддающимися проверке - замгоссекретаря

16.01 Израиль и Египет выстраивают энергетический коридор

• дальше…

08:34 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

17.01 В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн

17.01 «Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

09.01 В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

09.01 В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м

08.01 В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м

08.01 В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м

03.01 500 новых развязок и тысяча переходов: в Укравтодоре озвучили масштабные планы на 2019 год

02.01 70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости, - «Украинская торговая гильдия»

02.01 Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году

28.12 В Украине запускают взвешивание авто на дорогах в движении

• дальше…

17.01 В нынешнем парламенте все далеко не так однозначно с поддержкой автокефалии

17.01 В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти

17.01 Рада законодательно определила механизм смены подчиненности религиозными общинами

17.01 1+1+1. Зачем Коломойскому избирательная матрешка из кандидатов

17.01 Ложь и провокация. Какие пакости делают гибриды во время «погодного перемирия»

16.01 Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

16.01 «Чернокнижник» Павел. Как во главе Лавры оказался Мерлин

16.01 Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ

15.01 Почему Тимошенко лучше не трогать Томос

15.01 Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК

14.01 Кому поставит подножку генерал Смешко

14.01 Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

14.01 Луценко вернул САП представление на Дубневича

14.01 Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН

14.01 Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список

• дальше…

08:40 Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei

17.01 Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры

17.01 Кто такой Джон Богл и какое наследие он оставил миру?

17.01 Украинский офис стартапа Ring обвинили в слежке за тысячами американцев

17.01 Киберпреступники атаковали тысячи сайтов электронной коммерции

17.01 В США начато расследование в отношении компании Huawei

16.01 Нужны отпечатки одновременно двух пальцев: сканер 2.0 в исполнении Oppo

16.01 Xiaomi анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев

16.01 Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

16.01 Bloomberg опроверг миф о грязных электрокарах «на угле»

16.01 Nissan представил спортивный электрокар повышенной комфортности IMs

16.01 Для доступа к сети банкоматов в Чили оказалось достаточно звонка в Skype

16.01 General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей

15.01 Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6

15.01 США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

• дальше…

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно