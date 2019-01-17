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Индекс ПФТС 17 января еще немного снизился
19:02 17.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг просел на 0,42% - до 553,97 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 234,66 млн грн, в том числе акциями 1,86 млн грн.
В "индексной корзине" просели бумаги "Турбоатома" (-4,0%) и "Донбассэнерго" (-0,15%).
Положительную динамику показали акции "Центрэнерго" (+0,7%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,44%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,53% - до 419,83 пункта при объеме торгов 3,128 млн злотых (23,46 млн грн).
Среди индексных бумаг отсутствовала положительная динамика.
Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-1,44%), "Агротона" (-0,76%) и "Кернела" (-0,51%).
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