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Биржи США закрылись 16 января в плюсе на отчетах банков
07:47 17.01.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили среду в плюсе на фоне финансовой отчетности крупных американских банков, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,59%, до 24207,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,15%, до 7034,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2616,10 пункта.
В среду внимание участников рынка было приковано к отчетам американских корпораций. Так, акции гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам дня росли на 7,16% на фоне сообщения о росте прибыли по итогам четвертого квартала в три раза, до 7,278 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,7 доллара против 0,2 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,63 доллара на акцию.
Бумаги Goldman Sachs Group подскочили на 9,63% после того, как банк отчитался о квартальной прибыли в 2,538 миллиарда долларов против убытка годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 1% - до 8,08 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 7,5 миллиарда долларов.
Инвесторы также обратили внимание на комментарии ФРС. Согласно опубликованной в среду "Бежевой книге", прогнозы компаний США стали менее оптимистичными из-за политической и экономической неопределенности.
"Рынок там, где он и должен быть. Прибыли на настоящий момент неоднозначны, но склоняются к позитиву", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Nuveen Боба Долла (Bob Doll).
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