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Индекс ПФТС в среду продолжил движение в «красной зоне»
18:40 16.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,34% - до 556,29 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 2,119 млрд грн, в том числе акциями - 1,77 млн грн.
Среди индексных бумаг подешевели акции "Турбоатома" (-3,85%) и "Центрэнерго" (-0,97%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" остался неизменным на уровне 1710,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв повысился на 1,07% - до 420,16 пункта при объеме торгов 596,64 тыс. злотых (4,5 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции агрохолдинга ИМК (+4,91%), "Астарты" (+2,52%) и "Кернела" (+0,62%).
Отрицательную динамику демонстрировали акции "Агротона" (-1,01%).
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