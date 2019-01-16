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Биржи АТР 16 января изменяются разнонаправленно на неопределенности в экономике Китая
07:57 16.01.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в среду на фоне попыток инвесторов оценить перспективы экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,06% - до 2568,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite не изменялся и составлял 1323,22 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,25% - до 26763,58 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,33%, до 2104,68 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,23% - до 5827,7 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 0,52%, до 20447,33 пункта.
Участники торгов в среду пытаются оценить новости последних дней из Китая. С одной стороны, инвесторы с пессимизмом восприняли слабую статистику из страны, которая была опубликована в начале недели, а с другой - заявления властей КНР дали рынкам надежды на новые меры поддержки экономики страны.
Тема торговой войны Китая и США также остается в центре внимания рынков. "Основное внимание инвесторов приковано к ожиданию результатов торговых переговоров между США и Китаем, но может пройти больше месяца, прежде чем они станут понятными", - сказал агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera). По мнению эксперта, рынкам трудно определить направление движения, пока нет ясности в исходе торгового конфликта между странами.
Во вторник китайские СМИ сообщили, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ принял приглашение американской стороны посетить США в этом месяце для переговоров по вопросу устранения торговых противоречий двух стран. Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
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