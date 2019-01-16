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Биржи США выросли 15 января на фоне ожиданий стимулирующих мер властями Китая
07:53 16.01.2019 |
Основные фондовые индексы США выросли на фоне ожиданий принятия властями Китая мер для стимулирования экономики страны и ралли компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,65%, до 24065,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71%, до 7023,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,07%, до 2610,30 пункта.
Во вторник заместитель председателя Народного банка (ЦБ) Китая Чжу Пэнсинь заявил, что центробанк страны благодаря снижению коэффициента резервирования эффективно поддерживает развитие реальной экономики. По его словам, обменный курс в 2019 году будет более стабильным.
Накануне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что начавшийся год будет еще сложнее для развития Китая, добавив при этом, что необходимо углублять структурную реформу сферы предложения, координировать устойчивый рост, а также стимулировать реформы.
Между тем, министерство труда США во вторник сообщило, что индекс цен производителей снизился в декабре 2018 года на 0,2% по отношению к ноябрю. Аналитики ожидали роста показателя. А индекс производственной активности NY Empire State обвалился на 7,6 пункта, до 3,9 пункта в январе, что стало минимумом более чем за год.
Акции сервиса видеостриминга Netflix выросли на 6,55%, поддержав сектор индекса Nasdaq, на фоне заявления о новом повышении стоимости подписки для десятков миллионов подписчиков в США и Латинской Америке. В США в зависимости от тарифа подписка подорожает на 13-18%.
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