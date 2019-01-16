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Индекс ПФТС 15 января повторил отрицательную динамику предыдущего дня
21:13 15.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, как и днем ранее, снизился на 0,19% - до 558,2 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 150,43 млн грн, в том числе акциями - 0,7 млн грн.
Несмотря на отрицательную динамику индекса, индексные акции по итогам дня выросли в стоимости: "Донбассэнерго" (+1,23%) и "Центрэнерго" (+0,28%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" вновь показал нулевую динамику; текущее значение - 1710,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв повысился на 0,05% - до 418,67 пункта при объеме торгов 406,94 тыс. злотых (более 3 млн грн).
Среди индексных акций дорожали бумаги "Агротона" (+3,12%) и "Овостара" (+0,93%).
Снижались в цене акции "Астарты" (-2,86%) и "Кернела" (-0,51%).
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