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Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 31,6% до 238,4 млрд гривен в январе-ноябре
14:54 15.01.2019 |
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 31,6%, или на 57,2 млрд гривен, до 238,35 млрд гривен в январе-ноябре 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (181,1 млрд гривен).
Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли за указанный период зафиксирован с государственными облигациями - 226,1 млрд гривен (94,8% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в течение января-ноября текущего года).
Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР в январе-ноябре 2018 года, составлял 48,9 млрд гривен, что меньше на 278,7 млрд гривен по сравнению с соответствующим периодом 2017 года (327 млрд гривен).
В течение января-ноября 2018 комиссией зарегистрировано 82 выпуска акций на сумму 17,5 млрд гривен.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 282 млрд гривен.
Комиссией в течение января-ноября 2018 зарегистрирован 101 выпуск облигаций предприятий на сумму 12,08 млрд гривен.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий увеличился на 4,6 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 14,4% до 205,8 млрд гривен в 2017 году по сравнению с данными 2016 года (235,4 млрд гривен).
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