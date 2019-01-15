Биржи АТР закрылись 15 января ростом на заявлениях властей Китая

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ростом индексов на фоне заявлений властей Китая, способствовавших усилению ожиданий новых мер по поддержке национальной экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,36% - до 2570,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,49%, до 1323,16 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 2% - до 26830,29 пункта, корейский KOSPI - 1,58%, до 2097,18 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,71% - до 5814,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,96%, до 20555,29 пункта.

Во вторник заместитель председателя Народного банка (ЦБ) Китая Чжу Пэнсинь заявил, что центробанк страны благодаря снижению коэффициента резервирования эффективно поддерживает развитие реальной экономики. По его словам, обменный курс в 2019 году будет более стабильным.

Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что начавшийся год будет еще сложнее для развития Китая, добавив при этом, что необходимо углублять структурную реформу сферы предложения, координировать устойчивый рост, а также стимулировать реформы. На фоне данных заявлений укрепились надежды инвесторов на то, что власти Китая примут меры для поддержки экономики страны, рост которой оказался под давлением из-за торговой войны с США.

Кроме того, как отметили эксперты, на рынках Азии отмечалась коррекция после снижения днем ранее на фоне слабой статистики по внешнеторговому обороту в Китае в декабре. "Инвесторы покупали акции, подешевевшие в последнее время. По-прежнему есть возможность для покупок, поскольку рынок восстанавливается после недавнего падения", - сказал агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).