Индексы США закрылись 14 января в минусе на фоне статистики по товарообороту Китая

Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе на фоне статистики по товарообороту Китая, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,36%, до 23909,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,94%, до 6905,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,53%, до 2582,61 пункта.

По официальным данным, объем экспорта из Китая снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта - на 5%.

Между тем, акции корпорации Citigroup подскочили на 3,95% на фоне сообщений корпорации о чистой прибыли за 2018 год в 18,045 миллиарда долларов против убытка в 6,798 миллиарда долларов годом ранее. При этом за вычетом налоговой выплаты в четвертом квартале 2017 года чистая прибыль банка за год выросла на 14% в годовом выражении.

В ближайшие дни внимание участников рынка США будет приковано к отчетам отечественных компаний. "Аналитики меняют ожидания по четвертому сезону быстрее, чем обычно. Прогноз Apple по прибыли, возможно, слишком занизил планку и для других компаний", - приводит агентству MarketWatch слова руководителя отдела исследований London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler).

Также инвесторы ждут голосования в парламенте Великобритании во вторник по проекту премьер-министра Терезы Мэй о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Если соглашение не будет одобрено, то возможны варианты от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.