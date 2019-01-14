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Рынок акций Украины завершил торги 14 января умеренным снижением
18:24 14.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,19% - до 559,28 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 746,66 млн грн, в том числе акциями - 512,44 тыс. грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости только акции Райффайзен Банка Аваль (-1,48%) и "Центрэнерго" (-0,21%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" остался неизменным на уровне 1710,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 0,25% - до 419,75 пункта при объеме торгов 124 тыс. злотых (0,93 млн грн).
Среди индексных бумаг дешевели акции "Овостара" (-2,78%), агрохолдинга ИМК (-0,37%) и "Кернела" (-0,1%).
Положительную динамику демонстрировали акции "Агротона" (+1,86%) и "Астарты" (+1,24%).
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