Основные фондовые индексы США в пятницу незначительно снизились на фоне "шатдауна" и статистики по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,02%, до 23995,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,21%, до 6971,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,01%, до 2596,26 пункта.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной так называемого "шатдауна" стали разногласия между президентом Дональдом Трампом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе страны. Приостановка может стоить американской экономике дороже, чем строительство самой стены, сообщил телеканал CNBC.

Ранее министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в декабре замедлилась до 1,9%. При этом потребительские цены в США в месячном выражении снизились на 0,1%. В ноябре инфляция составила 2,2% в годовом выражении и не изменилась в месячном.

Кроме того, инвесторы следят за нефтяными котировками - цены на нефть к закрытию американских бирж снижались на 1,7-1,8% на волатильности мировых рынков.