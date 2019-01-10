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Биржи США выросли 9 января на ожиданиях новостей по переговорам с Китаем
07:32 10.01.2019 |
Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,39%, до 23879,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,87%, до 6957,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,41%, до 2584,96 пункта.
Двусторонние переговоры Китая и США по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако продолжились и 9 января. Во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".
Продление переговоров США и Китая по торговым вопросам на третий день было воспринято рынками как позитивный сигнал, сказал агентству MarketWatch глава отделения исследований London Capital Group Джаспер Лоулер.
"Комментарии с обеих сторон показывают, что переговоры идут, и "очень хорошо", - поделился он.
Кроме того, в среду были опубликованы протоколы декабрьского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Согласно документу, на встрече все члены комитета согласились, что масштабы и сроки ужесточения монетарной политики "стали менее ясными" из-за волатильности фондовых рынков и растущей политической и экономической неопределенности.
Между тем, не порадовали инвесторов сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch допускает возможность понижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США с наивысшего уровня "ААА" из-за "шатдауна" правительства.
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