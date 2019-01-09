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Биржи США закрылись 8 января ростом в 1% на надеждах на переговоры с Китаем
07:37 09.01.2019 |
Основные фондовые индексы США во вторник прибавили около 1% на фоне надежд по переговорам КНР и США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,09%, до 23787,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,08%, до 6897 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,97%, до 2574,41 пункта.
В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Как заявил телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс, страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".
"Рынки под воздействием позитива на фоне некоторого проблеска в торговых отношениях с Китаем", - сказал агентству MarketWatch Эрик Вейганд (Eric Wiegand), старший портфельный менеджер U.S. Bank.
Между тем ожидавшаяся во вторник экономическая статистика по торговому балансу США в ноябре не вышла, так как в связи с частичной приостановкой работы некоторых правительственных учреждений в стране не работает и сайт Бюро экономического анализа министерства торговли США.
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