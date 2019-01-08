Финансовые новости
- |
- 08.01.19
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Торги на рынках акций Азии завершились 8 января без единой динамики
13:04 08.01.2019 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продемонстрировали разнонаправленные изменения: с одной стороны, участники рынка по-прежнему надеются на подвижки в ходе торговых переговоров США и Китая, с другой стороны, их напугали слабые прогнозы Samsung Electronics.
Крупнейшая компания Южной Кореи во вторник сообщила инвесторам о первом снижении операционной прибыли за два года из-за слабого спроса на микросхемы, падение оказалось значительным - сразу на 29%, до 10,8 трлн вон. Аналитики в среднем ожидали снижения до 13,2 трлн вон. Samsung Electronics, как на прошлой неделе Apple, дала понять, что основным источником слабости является торможение китайской экономики.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,8%, более широкий Topix - на 0,4%.
Гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%, но при этом Shenzhen Composite снизился на 0,1%, а Shanghai Composite - на 0,3%.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,6%, тайваньский Taiex - на 0,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%, индийский Sensex отыграл утреннее падение и завершил сессию подъемом на 0,4%.
Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC в понедельник.
"Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придем к разумному урегулированию с Китаем, с которым нам удастся жить и которое будет учитывать все ключевые вопросы. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего", - сказал У.Росс.
Одним из сигналов о потеплении отношений стало увеличение закупок Китаем соя-бобов в США. Кроме того, во вторник министерство сельского хозяйства КНР впервые за 18 месяцев разрешило импорт ГМ-культур из США.
Доверие потребителей к экономике Японии снизилось в декабре до минимума более чем за два года: индекс опустился до 42,7 пункта с 42,9 пункта в ноябре.
Австралия в ноябре увеличила экспорт на 1% относительно предыдущего месяца, импорта - на 2%. Профицит австралийского торгового баланса сократился в позапрошлом месяце до 1,93 млрд австралийских долларов с 2,01 млрд в октябре.
Южная Корея также столкнулась со снижением положительного сальдо торгового баланса в ноябре - до $7,97 млрд с $11,46 млрд за тот же месяц 2017 года.
На торгах в Сеуле упали котировки Samsung Electronics - на 1,7%. Акции Taiwan Semiconductor подешевели на 0,9%.
Курс акций SoftBank Group подскочил на 5,7%. По данным The Wall Street Journal, японская компания сократит инвестиции в американский стартап WeWork, объединяющий сеть коворкингов по всему миру, с $16 млрд до $2 млрд.
Акции Nissan подорожали на 0,2% после того, как экс-глава компании Карлос Гон на первых слушаниях во вторник заявил о своей невиновности. Его обвиняют в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
|Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества
|Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко
|2019 год начался с резкого снижения курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц на 08.01.19
|Доллар дорожает к евро 8 января, фунту и иене после падения накануне
|4 января НБУ выдал банкам рефинансирование 2 млрд гривен
|НБУ продал 4 января банкам депозитные сертификаты на 41 609 млн гривен
|В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м
|В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м
|McKinsey: хайп вокруг технологии блокчейн по-прежнему чрезмерно велик
Это интересно
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
|Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году
|С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
|В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки