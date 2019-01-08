Фондовые индексы США выросли 7 января на фоне оптимизма по переговорам с Китаем

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне оптимизма инвесторов касательно торговых переговоров КНР и США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,42%, до 23531,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 1,26%, составив 6823,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 2549,69 пункта.

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре снизился до 57,6% с ноябрьского уровня в 60,7%, тогда как аналитики ожидали снижение индикатора только до 59,6%.

Акции интернет-ритейлера Amazon в понедельник выросли на 3,34%, до 52,58 доллара, что позволило корпорации обогнать Microsoft и стать самой дорогой публичной компанией в США с капитализацией 797,967 миллиарда долларов.