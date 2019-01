Японский рынок акций завершил торги 4 января снижением, Гонконг и Китай в плюсе

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в пятницу.

Японский рынок, для которого торги в пятницу стали первыми в этом году, снизился, рынки Гонконга и Китая восстанавливались после падения в предыдущие дни.

Японский индекс Nikkei 225 опустился к закрытию сессии на 2,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, тайваньский TAIEX опустился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank подешевели на 2,9%, Sony - на 2,7%, производителя электроники Keyence - на 6,8%, ритейлера Fast Retailing - на 5,5%.

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступивший на мероприятии для банков в пятницу, заявил, что события, происходящие в США и в других регионах мира, оказывают серьезное влияние на рынки.

Х.Курода отметил, что японский ЦБ продолжит следить за рыночной ситуацией, но намерен принимать собственные решения для осуществления стабильной политики.

Поддержку азиатским рынкам в пятницу оказали данные об увеличении темпов роста деловой активности в сфере услуг Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и аналитической компанией Markit, в декабре вырос до 53,9 пункта с ноябрьских 53,8 пункта. Сводный PMI в КНР в прошлом месяцем повысился до 52,2 пункта с 51,9 пункта в ноябре.

Ранее на этой неделе стало известно, что производственный PMI в Китае в декабре упал до 49,7 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов впервые с мая 2017 года, что говорит о снижении активности в секторе.

Позитивным для рынка фактором в пятницу также стала информация агентства Bloomberg о том, что делегация США посетит Пекин в понедельник-вторник для проведения нового раунда торговых переговоров.

Котировки акций китайских банков Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China выросли соответственно на 1,4%, 1,6% и 0,9% на информации о том, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в пятницу провел встречи с представителями этих банков.

В ходе встречи Ли Кэцян призвал представителей трех крупнейших коммерческих банков страны активнее финансировать частные компании и малый бизнес, а также пользоваться преимуществами, которые дают принимаемые китайскими регуляторами меры.

Уже после закрытия рынка Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) заявил об очередном снижении нормативов резервных требований для банков. Норма резервирования будет снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 15 января и еще на 0,5 п.п. с 25 января, говорится в заявлении НБК. С учетом этих двух сокращений норма резервирования для крупных коммерческих банков будет понижена до 13,5%.