Фондовые индексы США резко снизились 3 января на фоне падения акций Apple

Акции США упали в четверг после снижения прогноза Apple по выручке. Производитель iPhone указал на замедление экономического роста в Китае, усилив опасения, что мировая экономика может замедлиться из-за торговой войны, сообщает CNBC.

Более слабые, чем ожидалось, данные о деловой активности в производственном секторе США усилили эти опасения.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 3 января упал на 660,02 пункта, или на 2,83%, до 22686,22 пункта.

Индекс S&P 500 к закрытию торгов опустился на 2,48% до 2447,89 пункта, поскольку технологический сектор продемонстрировал падение на 5,07%.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 3,04% до 6463,50 пункта. Акции Apple упали почти на 10%. Торговая сессия 3 января стала худшей для акций корпорации с 2013 года.

Как сообщали "Вести.Экономика", Apple Inc. понизила прогноз квартальной выручки впервые за почти два десятилетия. Прогноз по выручке в I финансовом квартале был снижен с $89-93 млрд до $84 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали выручку в размере $91,3 млрд. Технологический гигант сослался на более слабые, чем ожидалось, продажи в Китае.

"Мы прогнозировали некоторые проблемы на ключевых emerging markets, однако не ожидали такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае", - говорится в обращении гендиректора Apple Тима Кука к акционерам.

Акции производителей чипов Advanced Micro Devices, Nvidia, Skyworks и Qorvo упали после предупреждения Apple. Бумаги Skyworks подешевели более чем на 10%.

Снижение также продемонстрировали акции других компаний, работающих в Китае. Котировки Caterpillar опустились на 3,9%. Акции Boeing упали на 4%.

Снижению фондовых индексов в четверг также способствовал более низкий, чем ожидалось, индекс деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в декабре опустился до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее. Индикатор испытал максимальное падение с октября 2008 года и достиг минимума более чем за два года. Экономисты, опрошенные Refinitiv, ожидали снижения лишь до 57,9 пункта.